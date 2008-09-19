ЄК у суді добиватиметься роботи номеру 112 в Болгарії та Румунії

Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Єврокомісія у Європейському суді оскаржить повільне запровадження єдиного номеру термінового виклику 112 Болгарією та Румунією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено Єврокомісією 18 вересня.

Комісія вирішила оскаржити в суді невиконання цими двома країнами положень законодавства ЄС про єдиний номер екстреного виклику “112”, оскільки в Болгарії цей номер працює не на всій території країни, а в Румунії – не при кожному дзвінку визначається місце, звідки телефонують постраждалі.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року Єврокомісія надіслала листа вмотивованої думки обом країнам щодо неналежної імплементації положень європейського законодавства щодо номеру “112”.