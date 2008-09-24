ЄК критикує закони Італії проти нелегалів

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО піддав критиці італійські закони про посилення боротьби з нелегальними мігрантами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, віце-президент Єврокомісії зазначив, що нові італійські закони про автоматичну екстрадицію громадян ЄС, які не мають документів на право жити в Італії, несумісні із законодавством ЄС.

“Комісія може розпочати процедуру про порушення законодавства ЄС”, - сказав Ж.БАРРО.

Єврокомісія, зокрема, вважає такими, що не відповідають законодавству ЄС, нові закони, згідно з якими імміграція до Італії без документів є кримінальним злочином, що може каратися ув’язненням на термін від 6 місяців до 4 років та висилкою з країни. Крім того, майно, що здається в оренду нелегальним мігрантам може бути конфісковане.

Італія схвалила цей пакет законодавчих актів у відповідь не значне збільшення мігрантів в 2008 році, переважно за рахунок ромів, яких в Італії обвинувачують у зростанні злочинності на вулицях.

За даними італійської влади, в першому півріччі 2008 року до Італії прибуло 10,6 тис. нелегальних мігрантів, що вдвічі більше, ніж за відповідний період минулого року.