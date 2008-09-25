Хорватії дали добро на приєднання до сил ЄС в Косово

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС схвалила угоду з Хорватією про участь у поліцейській місії в Косово.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схвалених сьогодні на засіданні Ради висновках.

У висновках не надається ніяких деталей.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС схвалила рішення про направленні поліцейської місії в Косово у складі 2000 осіб 4 лютого цього року.

До складу поліцейської місії можуть входити громадяни більшості країн-членів ЄС, а також громадяни Норвегії, Швейцарії, Туреччини, США та Хорватії.