У Варшаві проходить конференція з нагоди підписання Гадяцьких угод

Варшава. 2 жовтня. УНІАН. В Інституті історії Варшавського університету розпочалася міжнародна наукова конференція з нагоди 350-річчя укладання Гадяцьких угод.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства України в Республіці Польща, 1 вересня у відкритті роботи конференції взяв участь Надзвичайний та Повноважний Посол України у Польщі Олександр МОЦИК.

У своїй промові він, зокрема, зазначив, що принципи Гадяцьких угод мають велике значення зараз, коли наші народи і держави дуже добре співпрацюють між собою як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівні, і коли Україна за сприяння, в тому числі, Польщі і Литви, йде шляхом європейської інтеграції.

Гадяцькі угоди були підписані 16 вересня 1658 у місті Гадячі за ініціативою гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною і передбачали входження Гетманщини до складу Речі Посполитої під назвою «Великого Князівства Руського», як третього рівноправного члена союзу Польщі і Литви.