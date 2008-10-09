Стубб вітає виведення російських військ з Грузії

Гельсінкі. 9 жовтня. УНІАН. Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Фінляндії Александр СТУББ привітав виведення російських військ з “буферних зон” в Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, повідомлення про це міститься на офіційному сайті ОБСЄ.

“Наші військові спостерігачі спостерігали чітке і професійне виведення військ”, - заявив він.

“Я вітаю виведення російських військ з постів на південь від колишньої межі Зони відповідальності Спільних миротворчих сил”, - додав міністр.

Водночас, зазначив А.СТУББ, російські війська поки що не були виведені із зони Ахалгорі (селище в Південній Осетії, що з 1992 року перебувало під контролем Грузії – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни на початку серпня, значна частина Грузії була окупована російською армією.

На початку вересня країни-члени ЄС схвалили рішення про направлення місії спостерігачів для Грузії, водночас, було досягнуто домовленості про виведення російських військ з території Грузії. Розміщення місії спостерігачів в Грузії розпочалося наприкінці вересня. Загальна кількість спостерігачів має сягнути 200.