Укрінтеренерго хоче придбати акції польського Zommar

Київська обл. 10 жовтня. УНІАН. ДПЗД «Укрінтеренерго” веде переговори про придбання контрольного пакета акцій польського енерготрейдера Zommar.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник міністра палива та енергетики Олег БУГАЙОВ під час відвідання підстанції ”Київська” в Макарівському районі Київської області.

“Зараз ведуться переговори. “Укрінтеренерго” планує купити частину акцій, я думаю, що це буде більше 50%”, - сказав О. БУГАЙОВ, зазначивши при цьому, що дана покупка входить у стратегію виходу “Укрінтеренерго” на прямі поставки електроенергії європейським споживачам.

Як повідомляв УНІАН, за даними міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА, Україна має намір припинити експорт електроенергії до Польщі з листопада.

Нагадаємо, що Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» розглядає можливість придбання польського енерготрейдера Zommar через свою дочірню компанію Ukrenergy Trade.

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» - оператор з експорту української електроенергії - поставляє електроенергію до Угорщини, Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови. Крім того, компанія здійснює проектування енергооб`єктів (ГЕС, ТЕС, ЛЕП тощо) до введення їх в експлуатацію, включаючи поставки устаткування, його монтаж, наладку й подальше обслуговування, а також реконструкцію, модернізацію та ремонт діючих енергооб`єктів.

Україна експортує електроенергію до Молдови, Словаччини, Угорщини, Польщі та Румунії. Експорт електроенергії здійснює ДПЗД ”Укрінтеренерго”, яке купує її на оптовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) тарифом.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання експорту української електроенергії в 2009 році до 7,632 млрд. кВт/год. при очікуваному обсязі експорту поточного року на рівні 7,406 млрд. кВт/год.

У 2007 році Україна скоротила експорт електроенергії на 11,8%, або 1 млрд. 236,6 млн. кВт/год., порівняно з 2006 роком - до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/год.