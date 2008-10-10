Розпочнеться візит до Баку делегації спостерігачів Європарламенту за президентськими виборами в Азербайджані
16:01, 10 жовтня 2008Новини ЄС
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Делегація Європарламенту з 7 депутатів на чолі з Марі Анн Іслєр БЕГІН (група “зелених”, Франція) планує відвідати різні регіоні країни в ході виборів, запланованих на 15 жовтня. В перший день свого візиту спостерігачі планують зустрітися з кандидатами на посаду Президента та представниками основних політичних партій, а також провести дебати з представниками засобів масової інформації. 16 жовтня депутати планують провести прес-конференцію за підсумками виборів.
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