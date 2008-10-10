Розпочнеться візит до Баку делегації спостерігачів Європарламенту за президентськими виборами в Азербайджані

Делегація Європарламенту з 7 депутатів на чолі з Марі Анн Іслєр БЕГІН (група “зелених”, Франція) планує відвідати різні регіоні країни в ході виборів, запланованих на 15 жовтня. В перший день свого візиту спостерігачі планують зустрітися з кандидатами на посаду Президента та представниками основних політичних партій, а також провести дебати з представниками засобів масової інформації. 16 жовтня депутати планують провести прес-конференцію за підсумками виборів.