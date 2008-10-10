Британський PR-менеджер кажер, що Лукашенка оббрехали

Брюссель. 10 жовтня. УНІАН. PR-менеджер Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА в Європі лорд Тімоті БЕЛЛ каже, що все, що пишуть про Білорусь не відповідає дійсності.

Про це він заявив в оприлюдненому сьогодні інтерв’ю виданню “EUobserver”.

За даними видання, британський спеціаліст в області “відносин з громадськістю” допомагає владі Білорусі розвіяти міфи про свою країну в Європі, а також розповідає білоруським посадовцям, яким чином приймаються рішення в ЄС.

“Весь світ абсолютно перевернутий догори ногами лише через одну імпровізовану ремарку Держсекретаря США Кондолізи РАЙС, яка, наскільки мені відомо, ніколи не зустрічалися з ним (з Олександром ЛУКАШЕНКОМ – УНІАН) і ніколи не була в цій країні”, - заявив Т.БЕЛЛ з приводу того, що білоруського Президента називають “останнім диктатором в Європі”.

Британський PR-менеджер розповів, що коли приїхав до Білорусі, то зустрічався зі звичайними людьми. “Я побачив країну з абсолютно чудовою атмосферою, дуже розслабленими людьми, з якими я спілкувався в готелях, барах та ресторанах і які не оглядалися по сторонах”, - сказав Т.БЕЛЛ.

Водночас, він визнав, що не бував ніде в Білорусі далі центру Мінська і не зустрічався з представниками опозиції чи так званої номенклатури.

Британець зазначив, що не є “речником країни”, однак побачив дуже теплий прийом з боку білоруської влади.

“Те, як засоби масової інформації описують Білорусь та її адміністрацію не має жодного відношення до реальності, які я відчув на собі”, - наголосив Т.БЕЛЛ.

Говорячи про зовнішню політику Білорусі, спеціаліст в області PR зазначив, що влада Білорусі перебуває “у делікатному становищі”.

Вони хочуть залучити зовнішні інвестиції, хочуть, щоб білоруси подорожували більш вільно, вони хотіли б скасування візових санкцій для свого керівництва, щоб воно могло бачити досвід інших столиць”, - сказав британець.

“Однак він (Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО – УНІАН) не хоче робити вибір між своїми друзями на Сході і своїми друзями на Заході”, - додав він.

За даними Інтернет-видання, Т.БЕЛЛ був найнятий владою Білорусі у липні для забезпечення скасування заборони на видачу віз білоруським посадовцям. Т.БЕЛЛ також консультує Бориса БЕРЕЗОВСЬКОГО, а раніше був консультантом екс-прем’єр-міністра Великобританії Маргарет ТЕТТЧЕР.

Як повідомляв УНІАН, 13-14 жовтня в Люксембургу відбудеться засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС, на якому буде розглянуто питання щодо пом’якшення санкцій проти Білорусі.

15 вересня міністри обіцяли пом’якшити санкції у випадку демократичного проведення парламентських виборів, однак місія ОБСЄ визнала їх далекими від демократичних.

ЄС запровадив обмежувальні заходи у вигляді заборони на видачу віз проти 41-го високого посадовця Білорусі з 1997 року, включаючи Президента Олександра ЛУКАШЕНКА.

У 2007 році ЄС також вивів Білорусь з числа торговельних партнерів з низькими митними тарифами на ряд товарів через обмеження у діяльності профспілок в країні.

Однак, після звільнення трьох політичних в’язнів, включаючи Олександра КОЗУЛІНА, у серпні цього року ЄС заявив про можливість скасування низки санкцій проти Білорусі.