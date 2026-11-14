Болгарія більше не надаватиме Україні гроші та зброю: прем’єр пояснив причину

Болгарія більше не братиме участі в новому раунді європейського фінансування для України, заявив прем’єр-міністр країни Румен Радев. Як пише g4media.ro, він також зазначив, що Болгарія не постачатиме Україні зброю та боєприпаси з армійських запасів.
Прем’єр-міністр заявив, що стосовно Болгарії наразі діє процедура надмірного дефіциту бюджету, до того ж країна стикається з труднощами щодо своїх резервів, тому в нинішніх умовах вона не може надати фінансові кошти.
"Що стосується фінансової допомоги, ми самі перебуваємо в процедурі надмірного дефіциту, і пані Урсула фон дер Ляєн неодноразово просила нас знизити дефіцит нижче ліміту в 3%", – сказав Радев.
Він наголосив, що Болгарія не перешкоджатиме іншим державам-членам ЄС у прийнятті ними власних рішень щодо надання фінансової допомоги. Водночас Болгарія готова обговорити механізми, які гарантували б використання коштів виключно на гуманітарні потреби, забезпечення електроенергією та медичну допомогу – а не на закупівлю озброєння. Якщо Болгарія виступить у ролі гаранта, Радев наполягає на впровадженні механізмів, які дозволили б спрямовувати кошти безпосередньо болгарській громаді, зосередженій у низці регіонів України.
Він також додав, що Болгарія більше не постачає Україні зброю та боєприпаси з армійських запасів.
За його словами, у 2022 та 2023 роках болгарські оборонні підприємства здійснювали експорт у дуже великих обсягах, однак згодом показники поступово знизилися. Радев пояснив це зміною характеру війни: якщо на початковому етапі існувала гостра потреба в боєприпасах, то зараз попит змістився у бік безпілотних літальних апаратів.
Фінансування України – головне
У України виникла додаткова потреба у фінансуванні наступного року – Київ має отримати ще 70 млрд євро.
Угорщина, Чехія та Словаччина хочуть, як і у випадку з уже узгодженим кредитом на 90 млрд євро, домогтися звільнення від участі у фінансовому забезпеченні нової позики. Одним із можливих варіантів його погашення є використання заморожених російських державних активів.
Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев також відмовився від участі своєї країни у наданні нової фінансової допомоги Україні.