ЄС готовий укласти з Молдовою нову угоду

Люксембург. 13 жовтня. УНІАН. Європейський Союз готовий розпочати переговори з Молдовою про нову угоду та посилити свою участь у вирішенні Придністровського конфлікту

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схвалених сьогодні на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС висновках.

«ЄС готовий поглибити відносини в рамках Європейської політики сусідства та розпочати переговори про нову та амбіційну угоду з Молдовою найближчим часом», - зазначається в документі.

Рада міністрів ЄС вирішила, що нова угоду має включати в себе створення глибокої зони вільної торгівлі.

Рада міністрів водночас нагадала, що відносини Молдови з Євросоюзом залежатимуть від ходу та якості реформ і закликала владу Молдови зробити необхідні зусилля для посилення верховенства права и виконання зобов’язань щодо дотримання прав людини та фундаментальних свобод.

Рада міністрів ЄС також наголосила на своєму бажанні посилити роботу з розв’язання придністровського конфлікту, для чого вона планує, зокрема, знову скликати переговори у форматі «5+2», які повинні забезпечити прозорість і легітимність для фінального рішення.