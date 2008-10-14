Україна вітає рішення ЄС щодо полегшення санкцій проти Білорусі

Київ. 14 жовтня. УНІАН. В Україні вітають ухвалене міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу рішення про призупинення заборони на в’їзд на територію Євросоюзу високопосадовців Республіки Білорусь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив офіційний речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ сьогодні на брифінгу.

«Україна розглядає підтримання та розвиток діалогу між країнами як єдиний механізм розв’язання актуальних проблем двосторонніх відносин. Україна стримано ставиться до політики ізоляції», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Він також висловив сподівання, що білоруська сторона відповідним чином відреагує на ініціативу ЄС та робитиме подальші кроки, які б сприяли розвитку відносин між цією країною та Євросоюзом.

«В Україні вітають ухвалене міністрами закордонних справ країн ЄС рішення про призупинення заборони на в’їзд на територію Євросоюзу високопосадовців Республіки Білорусь», - наголосив В.КИРИЛИЧ. Він також додав, що Україна готова максимально сприяти налагодженню і розвитку двостороннього діалогу між Європейським Союзом та республікою Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, за ”недотримання демократичних свобод” ЄС ввів заборону на поїздки до Європи для 41 офіційної білоруської особи, включаючи Президента республіки Олександра ЛУКАШЕНКА, а також відмінив проведення двосторонніх міністерських зустрічей і виключив Білорусь з так званої генеральної системи торгових преференцій за ”утиск прав трудящих”.

Глави МЗС країн ЄС на засіданні 15 вересня у Брюсселі заявили про готовність розпочати перегляд запроваджених санкцій щодо білоруських властей, якщо ОБСЄ визнає результати парламентських виборів у Білорусі. Минулого тижня пом`якшити санкції стосовно офіційних осіб республіки рекомендував Європарламент.

13 жовтня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин Європейського Союзу на півроку призупинила заборону на видачу віз деяким білоруським посадовцям.