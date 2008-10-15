Як мінімізувати наслідки фінансової кризи для Європи?

Київ. 15 жовтня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час участі у саміті Європейської народної партії, який триває у Брюсселі, провела двосторонні зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ і прем’єр-міністром Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті Кабінету Міністрів, під час зустрічей обговорювалися питання мінімізації впливу світової фінансової кризи на країни Європи, економічної співпраця та політична ситуація, що склалася в Україні.

Крім того, запланована зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з прем’єр-міністром Франції Франсуа ФІЙОНОМ і прем’єр-міністром Люксембургу Жаном-Клодом ЮНКЕРОМ.