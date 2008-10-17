Лідери ЄП закликають Білорусь давати візи політикам Європи

Брюссель. 17 жовтня. УНІАН. Конференція Президентів Європарламенту закликає владу Білорусі скасувати заборону на в’їзд для європейських політиків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, лідери політичних груп парламенту закликали владу Білорусі схвалити рішення, відповідне до того, що було прийнято раніше Радою міністрів закордонних справ ЄС щодо тимчасового призупинення заборони на видачу віз ряду білоруських політиків.

Конференція Президентів Європарламенту вирішила звернутися до влади Білорусі після того, як депутатам-членам делегації по зв’язках з Білоруссю було відмовлено у візах для відвідання країни цього місяця. В результаті депутати вирішили провести зустріч з представниками опозиції Білорусі Александром МІЛІНКЕВІЧЕМ та Александром КОЗУЛІНИМ 28 жовтня у Вільнюсі.

“Постійна відмова білоруською владою у видачі віз для західних політиків є тим більш неприємною через те, що Рада міністрів ЄС вирішила цього тижня зняти заборону на видачу віз частині білоруських політиків. Це рішення Ради має знайти аналогічний відгук з білоруського боку”, - заявив з цього приводу Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ.

Як повідомляв УНІАН, депутати Європарламенту, які бажали виступити спостерігачами на парламентських виборах 28 вересня також не змогли потрапити до Білорусі через відмову у видачі віз.

13 жовтня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин Європейського Союзу на півроку призупинила заборону на видачу віз деяким білоруським посадовцям.

У своїх висновках рада зазначила, що в цілому обмежувальні заходи щодо Білорусі будуть продовжені ще на рік.

Що ж до тимчасового зняття санкцій з частини білоруських посадовців, то це рішення буде переглянуто після завершення піврічного терміну з урахуванням прогресу білоруської влади, зокрема, у реформуванні виборчого законодавства, а також в інших сферах демократизації суспільства.

Заборона на видачу віз була введення за недотримання демократичних свобод для 41 офіційної білоруської особи, включаючи Президента республіки Олександра ЛУКАШЕНКА.