Міноборони та SAGEM випробують модернізовані Мі-24П

Київ. 17 жовтня. УНІАН. На Державному підприємстві Міністерства оборони України “Конотопський авіаремонтний завод “Авіакон” спільно із представниками французької компанії SAGEM проводяться льотні випробування модернізованих вертольотів Мі-24П.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міноборони.

У рамках цієї роботи фахівцями Державного науково-випробувального центру Збройних сил України проводяться льотні випробування модернізованої версії бойового ударного вертольоту Мі-24П з новими двигунами виробництва ВАТ “Мотор Січ” (Запоріжжя).

Передбачається, що встановлення зазначених двигунів підвищить ефективність застосування вертольота в гірській місцевості та в умовах високих температур, забезпечить безпечне приземлення машини з одним працюючим двигуном і збільшить дальність та тривалість польоту.

На сьогодні виконано більше половини польотів, передбачених програмою випробувань. “Отримані результати засвідчили значне покращання льотно-технічних характеристик вертольоту Мі-24П”, - наголошують у військовому відомстві.

Як повідомляв УНІАН, українські і французькі підприємства оборонно-промислового комплексу спільно реалізовуватимуть проект з модернізації бойового ударного вертольота Мі-24, який є на озброєнні у Збройних силах України. Про це 16 жовтня повідомив перший заступник міністра промислової політики України Віталій НЕМІЛОСТИВИЙ на засіданні круглого столу “Україна – НАТО: потенціал співробітництва у сфері ОПК”.