Україна та ЄС створять імплементаційний план з реалізації угоди про ЗВТ

Брюссель. 24 жовтня. УНІАН. Україна та ЄС планують створити імплементаційний план з реалізації угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це українським журналістам повідомив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ по завершенню четвертого раунду переговорів між Україною та ЄС про ЗВТ.

“Ми вже зараз ставимо перед собою завдання створити імплементаційний план”, - сказав заступник міністра.

“І наше завдання - вже почати розробляти необхідне законодавство, створювати інституції”, - додав він.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ навів у якості прикладу переговори про правила походження, які вже фактично завершені. За його словами, згідно досягнутих домовленостей, преференційні сертифікати мають видаватися митницею (на сьогодні українська митниця лише перевіряє сертифікати – УНІАН), а відтак, потрібно розширити відповідні підрозділи, навчити персонал, профінансувати відповідні витрати для того, щоб до моменту набуття чинності угоди митниця вже змогла виконувати цю функцію.

“Тому вже зараз потрібно цим займатися, щоб поступово переводити до митниці цю роботу. Багато речей треба вже реалізовувати сьогодні”, - сказав він.

При цьому, заступник міністра зазначив, що більшість проблем – не в законодавстві, а у підзаконних актах, які потрібно як розробляти, так і виконувати.

Як повідомляв УНІАН, 20-24 жовтня у Брюсселі відбувся четвертий раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Створення зони вільної торгівлі має стати одним з ключових положень нової угоди про асоціацію. Переговори про нову базову угоді між Україною та ЄС розпочалися 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі – 18 лютого 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця 2009 року.