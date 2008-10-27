Ющенко візьме участь у форумі ”Україна-Польща”

Київ. 27 жовтня. УНІАН. У середу, 29 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у роботі дев`ятого форуму «Україна-Польща» та Міжнародному інвестиційному саміті Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це на брифінгу поінформувала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

При цьому вона зауважила, що у форумі також візьме участь Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ.

Під час форуму глави двох держав виступлять з промовами перед широким представництвом ділових кіл та бізнесових структур. Очікується, що за результатами заходу будуть виробленні принципи економічної політики урядів обох країн, ідентифіковані наявні проблемні питання та бар`єри в контексті їх практичного вирішення у найближчому майбутньому, визначені перспективні напрямки подальшого розширення українсько-польської співпраці на найближчу та далекоглядну перспективу тощо.

«Одним із головних підсумків форуму стане налагодження безпосередніх контактів між представниками ділових та урядових кіл обох країн, презентація спільних проектів, обмін досвідом підприємницької діяльності польських підприємців в Україні та українських у Польщі, підписання контрактів та протоколів про наміри, а також визначення доцільних дій урядових структур в напрямку поліпшення умов українсько-польської співпраці в торговельно-економічній сфері», – сказала І.ВАННИКОВА.

За словами прес-секретаря глави Української держави, поза межами форуму відбудуться переговори між лідерами двох країн з усього спектру питань двосторонньої співпраці та взаємодії на міжнародній арені. Окремий акцент у двосторонньому українсько-польському діалозі буде зроблено на процесі підготовки двох держав до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

У зв`язку з організацією Євро-2012 Президенти України і Польщі також ознайомляться з ходом будівництва найсучаснішого футбольного стадіону «Донбас-Арена», який буде здано в експлуатацію наступного року.