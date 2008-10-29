ЄК готова вимагати від країн ЄС дотримання візової угоди з Україною

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки Жак БАРРО заявляє про готовність відстежувати виконання країнами ЄС угоди про спрощення візового режиму з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу після зустрічі з міністром закордонних справ України Володимир ОГРИЗКОМ.

«Я відстежую те, щоб країни-члени виконували зобов’язання щодо термінів видачі віз і щодо документів, які вимагаються», - сказав Ж.БАРРО.

Єврокомісар також зазначив, що у випадку, якщо країни - члени ЄС продовжуватимуть не виконувати положення угоди, зокрема в питаннях вартості віз, він готовий розпочати процедуру про порушення законодавства ЄС цими країнами.

У свою чергу український міністр закордонних справ повідомив журналістам, що в ході сьогоднішньої зустрічі сторони погодилися провести наступний раунд переговорів щодо ходу імплементації угоди про спрощення візового режиму наступного місяця. «Я розумію, що є також намір Єврокомісії якомога більш ефективно реалізувати цю угоду», - сказав В.ОГРИЗКО.

«Так», - підтвердив Ж.БАРРО.

В.ОГРИЗКО також зазначив, що однією з головних цілей України є виконання країнами - членами ЄС положень угоди щодо надання довгострокових віз.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму 18 червня 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня цього року.