За 10 місяців транзит газу до Європи зріс на 13%

Київ. 3 листопада. УНІАН. ДК “Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз України”, за оперативними даними, в січні-жовтні збільшила транзит природного газу до країн Європи на 13% або на 11,1 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, до 99,1 млрд. куб. м, що є найвищим показником за всю історію існування газотранспортної системи України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК “Укртрансгаз”.

У повідомленні наголошується, що збільшення обсягів транзиту обумовлене зростанням експортних поставок ВАТ “Газпром” до країн Європи для забезпечення зростаючого споживання російського природного газу європейськими країнами.

Також у повідомленні зазначено, що рекордні обсяги транзиту вкотре підтвердили, що ДК “Укртрансгаз” підтримує газотранспортну систему України в належному технічному стані, є надійним партнером ВАТ “Газпром” із транспортування природного газу до країн Європи, а український маршрут транспортування газу має істотні резерви для їх нарощування.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році Україна протранспортувала до країн Європи 112,1 млрд. куб. м природного газу, що на 1,7 млрд. куб. м або на 1,5% менше, ніж у 2006 році. Основною причиною зниження обсягів транзиту газу в 2007 році стала переорієнтація ВАТ “Газпром” поставок газу на південь Російської Федерації через введений в експлуатацію газопровід “Октябрьська-Сохрановка” в обхід території України.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Станом на 01.01.2008 року, газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складається з 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м, у т.ч. до країн Європи – 142,5 млрд. куб. м.