Україна вірить, що ”Східне партнерство” сприятиме інтеграції до ЄС

Брюссель. 6 листопада. УНІАН. Україна вважає, що “Східне партнерство”, над пропозиціями щодо якого завершує роботу Єврокомісія, сприятиме інтеграції України до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

“Україна бачить східно-європейське партнерство, як широку програму взаємодії шести країн регіону Східної Європи з ЄС з певною диференціацією в залежності від історичних та економічних умов кожної країни. Тому, східно-європейське партнерство матиме як двосторонню так і багатосторонню функції”, - сказав він.

“Щодо України, то вона бачить для себе цей двосторонній зв’язок як перехід від сусідства до можливого членства в ЄС, до інтеграції”, - додав А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Говорячи про конкретне наповнення Східного партнерства, А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ зазначив, що в рамках цього проекту можна було б реалізувати ряд конкретних проектів, цікавих як для ЄС, так і для шести країн-східних сусідів ЄС в таких галузях, як енергетика, транспорт тощо.

Водночас, А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ не повідомив, які конкретні проекти для реалізації запропонувала Україна.

“Поки з цим не погодилися наші співрозмовники за столом, ми не маємо права їх називати. Повторюю, є дуже конкретні речі, які ми запропонували, про які знають і країни-майбутні партнери, і європейська сторона”, - сказав А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, ініціатива “Східного партнерства” була запропонована наприкінці 2007 року Польщею та Швецією з метою посилення розвитку відносин зі східними сусідами ЄС після того, як Франція запропонувала створити “Союз для Середземномор’я” – ініціативу, що має сприяти посиленню відносин ЄС з південними країнами-сусідами. У червні цього року Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) схвалила розвиток “Східного партнерства” і доручила Єврокомісії підготувати пропозиції до грудневого засідання Європейської Ради. Передбачається, що Єврокомісія представить свої пропозиції 26 листопада.