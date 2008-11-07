ЄК поки не готова назвати дату конференції донорів для ГТС України

Брюссель. 7 листопада. УНІАН. ЄС продовжує обговорювати з Україною та потенційними донорами умови для надання підтримки в модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

«Комісія зараз обговорює з українською стороною та міжнародними фінансовими інституціями умови для надання підтримки з відновлення та модернізації української інфраструктури з транзиту газу», - сказав він.

У зв`язку з цим представник Єврокомісії зазначив, що конференція донорів для української ГТС буде проведена одразу після того, як ці умови будуть погоджені.

Ф.ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ також зазначив, що попередньо проведення конференції передбачалося на середину листопада, однак, очевидно, що вона не буде проведено в цей час, оскільки переговори щодо умов надання підтримки ще тривають. Водночас, представник Єврокомісії зазначив, що Комісія залишається відданою наміру допомогти Україні в модернізації ГТС. Представник Єврокомісії не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС заявив про намір провести конференцію донорів для залучення 2,5 млрд. євро для української ГТС. Спочатку передбачалося, що така конференція могал бути проведена у липні-вересні, однак потім дата її проведення була відкладена.