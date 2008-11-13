Ющенко поїхав на енергетичний самміт в Баку

Київ. 13 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Азербайджану для участі в Енергетичному саміті

Як передає кореспондент УНІАН, до складу офіційної делегації, крім Президента, входять його дружина Катерина ЮЩЕНКО, секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА та інші посадовці.

Згідно з програмою, в четвер, 13 листопада, В.ЮЩЕНКО зустрінеться з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ у вузькому колі, після чого Президент України візьме участь в обіді на честь глав держав-учасниць саміту від імені Президента Азербайджану.

У п’ятницю, 14 листопада, згідно з програмою візиту, В.ЮЩЕНКО проведе зустрічі з Президентом Литви Валдасом АДАМКУСОМ та міністром енергетики США Самуелем БОДМАНОМ. Після цього Президент України візьме участь у пленарному засіданні Енергетичного саміту, за результатами якого відбудеться підписання декларації.

Після цього заплановано підхід В.ЮЩЕНКА до представників українських ЗМІ.

Після цієї зустрічі В.ЮЩЕНКО візьме участь в офіційному ленчі на честь глав офіційних делегацій.

У цей же день В.ЮЩЕНКО повернеться в Україну.