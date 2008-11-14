Польща обмежить зловживання банків при видачі іпотеки

Варшава. 14 листопада. УНІАН. Влада Польщі готує зміни до законів, що регулюють фінансовий сектор, мета яких – обмежити зловживання банків при видачі іпотечних кредитів.

Про це пише польська щоденна газета “Polska”.

За даними видання, Комісія фінансового нагляду (KNF), яка є спеціальним контрольним органом фінансового сектора в країні, має намір підготувати відповідні зміни вже до кінця поточного року.

Найбільше зловживань KNF вбачає у використанні валютного спреду, який банки можуть встановлювати без обмежень і нерідко отримують значні додаткові доходи за рахунок клієнтів, котрі взяли іпотечний кредит.

«Валютний спред – це різниця між курсом валюти, за яким банк надає кредит, і тим курсом, за яким клієнт його сплачує. Це вид прихованої комісії, яку сплачує клієнт, часто навіть не здогадуючись про це», – відзначає газета.

Чим вищий спред, тим більше втрачає клієнт і заробляє банк. Приміром, якщо курс швейцарського франка становить 2,47 злотих, за рахунок спреду для клієнта він коштує 2,77 злотих, тобто аж на 12% більше за офіційний курс.

«Для кредиту у франках на 400 тисяч злотих на 30 років при середній ставці кредиту на ринку 5,3% при врахуванні спреду “Lukas Bank”, щомісячна виплата по кредиту на 102 злотих (майже 35 доларів) більша, ніж була б без цієї данини», – пише “Polska”.

Видання зауважує, що в “Dom Banku” за аналогічних умов клієнту щомісячно довелося б додатково сплачувати 273 злотих (90 доларів).

Валютний спред “Deutsche Bank”, “Pekao SA” та BZ WBK становить 5,1-5,5%. Саме розмір валютного спреду хоче обмежити KNF, внісши відповідні зміни до закону .

Крім того, комісія має намір розробити нові критерії здатності виплачувати кредити, аби не допускати видачі кредитів особам, які не зможуть їх повернути.

За оцінками експертів KNF, виплати по всіх кредитах не повинні перевищувати 50% доходів кредитоотримувача. Донедавна деякі банки фінансували клієнтів, навіть якщо виплати по кредиту становили 70% їхніх доходів. Нерідко бувало, що після сплати усіх кредитів кредитоотримувачу залишалося близько 130 доларів на життя.

Як повідомляв УНІАН, середня реальна зарплата (на руки) у Польщі у третьому кварталі поточного року зросла до 720 доларів. Мінімальна зарплата, передбачена бюджетом Польщі на 2008 рік, становить 375 доларів (до оподаткування).