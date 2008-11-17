У Києві відбудться черговий раунд переговорів з ЄС про нову угоду

Київ. 17 листопада. УНІАН. 21 листопада у Києві відбудеться пленарне засідання десятого раунду переговорів між Україною та Європейським Союзом стосовно укладення майбутньої угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, під час засідання планується розпочати обговорення проекту розділу угоди, присвяченого інституційним рамкам співпраці між Україною та Євросоюзом.

Як повідомляв УНІАН, переговори про нову угоду Україна та ЄС розпочали 5 березня 2007 року. На самміті ЄС-Україна 9 вересня цього року в Парижі було схвалено рішення про те, що нова угода носитиме назву угоди про асоціацію.