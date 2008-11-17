ЄК роз`яснятиме авіапасажирам їхні права електронною поштою

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Єврокомісія запровадила спеціальну e-mail адресу для роз’яснення авіапасажирам їх прав у випадку проблем з рейсами.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Єврокомісії, адреса passengersrights@ec.europa.eu призначена для того, щоб за нею могли звертатися пасажири у випадках страйків, скасування рейсів, довгих затримок рейсів та надмірного продажу квитків на окремі рейси.

“Європейська комісія надаватиме чітку інформацію тим, хто скористається цією адресою, як вони можуть захистити свої права”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо ТАЙАНІ.