ЄК роз`яснятиме авіапасажирам їхні права електронною поштою
18:31, 17 листопада 2008Новини ЄС
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Комісія запровадила спеціальну адресу
Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Єврокомісія запровадила спеціальну e-mail адресу для роз’яснення авіапасажирам їх прав у випадку проблем з рейсами.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Єврокомісії, адреса passengersrights@ec.europa.eu призначена для того, щоб за нею могли звертатися пасажири у випадках страйків, скасування рейсів, довгих затримок рейсів та надмірного продажу квитків на окремі рейси.
“Європейська комісія надаватиме чітку інформацію тим, хто скористається цією адресою, як вони можуть захистити свої права”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо ТАЙАНІ.
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