Криза може вдвічі уповільнити зростання ВВП Польщі

Варшава. 21 листопада. УНІАН. Темпи росту валового внутрішнього продукту Польщі (ВВП) у наступному році через наслідки світової економічної кризи можуть знизитись до 2,5-3% з раніше прогнозованих 4,8%.

Як повідомляє TVN24, таку думку висловив головний економіст Business Centre Club та колишній міністр фінансів (у січні-квітні 2008 року) Станіслав ГОМУЛКА.

«Сповільнення економічного росту в Польщі не вдасться уникнути. На сьогодні ми не знаємо, чи це буде глибоке чи порівняно незначне», - сказав екс-міністр.

Він відзначив, що уряд повинен переглянути закладений в проекті державного бюджету Польщі ріст ВВП на 2009 рік в обсязі 4,8%.

С.ГОМУЛКА також підтримав рішення нинішнього глави фінансового відомства Яцека РОСТОВСЬКОГО не збільшувати бюджетний дефіцит, виступивши за скорочення затрат у разі поступлення значно менших, ніж планованих, доходів.

Натомість центр суспільно-економічних аналізів (CASE) прогнозує зменшення темпів росту польського ВВП в наступному році до 3,4% з прогнозованих на поточний рік 4,9%.

Заступник міністра фінансів Катажина ЗАЙДЕЛ-КУРОВСЬКА визнала, що уряд буде змушений коригувати прогноз росту ВВП на наступний рік.

Згідно попередніх прогнозів мінфіну, польська економіка в 2009 році може зрости від 3,5% до 4,5%.

«Прогноз росту на 4,8% є дуже оптимістичним. Сьогодні через Європу проходить хвиля песимізму і малоймовірно, що ситуація кардинально зміниться. Ми готуємо кілька різних сценаріїв в залежності від ситуації в єврозоні», - сказала представник міністерства.

Вона додала, що 80% польського експорту поставляється в країни Європи.

К.ЗАЙДЕЛ-КУРОВСЬКА назвала «занадто песимістичними» прогнози росту польської економіки в наступному році лише на 2-3%.

Довідка УНІАН. У 2007 році темпи росту ВВП Польщі прискорились до 6,5% в порівнянні з 6,2% в попередньому році.

За даними МВФ, за обсягами номінального ВВП в минулому році Польща зайняла 22 місце серед 179 країн світу. Україна, за даними цього ж рейтингу, посіла 48 місце.

ВВП Польщі склав в минулому році 422 млрд. дол. в порівнянні з 142 млрд. дол. ВВП України.