Білорусь і ЄК обговорили можливість співпраці в енергетиці

Київ. 24 листопада. УНІАН. Білорусь і Європейська комісія під час третього раунду консультацій, що відбулися в Брюсселі, обговорили можливості взаємодії в енергетичній політиці.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі.

«Під час зустрічі 21 листопада в Брюсселі обговорювалося широке коло питань, що стосуються енергетичної політики Білорусі і Європейського Союзу, забезпечення транзиту нафти і газу через білоруську територію в країни ЄС, реформування електроенергетичних ринків, перспектив розвитку атомної енергетики в нашій країні, підвищення енергоефективності економіки і використання альтернативних джерел енергії», - повідомили в прес-службі.

Сторони також підкреслили важливість продовження експертного діалогу в енергетичній сфері з питань, що представляють взаємний інтерес, включаючи енергетичні прогнози, стратегії і сценарії, безпеку енергетичної інфраструктури, ринкове регулювання в секторі енергетики, впровадження нових енергозберігаючих технологій, низькоемісійну енергетику, регіональну співпрацю в рамках програми ІНОГЕЙТ і Бакинського процесу.

За підсумками зустрічі досягнута домовленість про проведення наступного раунду консультацій у 2009 році в Мінську.

Білоруську делегацію на консультаціях очолював заступник міністра енергетики Юрій РИМАШЕВСЬКИЙ, делегацію Єврокомісії – директор з міжнародних справ генерального директорату з енергетики і транспорту Мар’єта ЯГЕР.