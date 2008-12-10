Україні потрібна допомога ЄС в утилізації боєприпасів

Київ. 10 грудня. УНІАН. Україні необхідна допомога ЄС у знищенні надлишкових боєприпасів, заявив міністр України з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА на зустрічі з президентом Комітету регіонів Євросоюзу Люком Ван ден БРАНДЕ у рамках робочого візиту до Брюсселя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, під час зустрічі міністр наголосив, що сьогодні для України надзвичайно актуальною є проблема утилізації надлишкових озброєнь. В.ШАНДРА навів приклад унікальної операції з очищення від боєприпасів території 275-ї артбази у селі Новобогданівка Запорізької області, яку тиждень тому повністю закінчило МНС. За словами урядовця, зараз Україна зацікавлена у залученні допомоги від ЄС у виконанні проектів знищення надлишкових та застарілих боєприпасів.

В.ШАНДРА та Люк Ван ден БРАНДЕ також обговорили ініціативу ЄС щодо Східного партнерства, озвучену 3 грудня цього року. За словами українського міністра, серпневі події на Кавказі яскраво продемонстрували, що ЄС повинен відігравати більш активну стабілізуючу роль у регіоні, зміцнюючи безпеку, стабільність, сприяючи економічному процвітанню та поширенню спільних європейських цінностей. «Найкращий спосіб досягти цієї мети – посилювати інтеграційний формат такого співробітництва, виходячи з європейської ідентичності та євроінтеграційних прагнень країн-сусідів Європейського Союзу», -- наголосив В. ШАНДРА.

Керівник МНС України та президент Комітету регіонів ЄС висловили спільну думку: запропоновані проекти Східного Партнерства як важливого допоміжного інструменту реалізації євроінтеграційних прагнень України активно використовуватимуться у двосторонньому співробітництві”.