Саркозі виступає за посилення ролі Президента Єврокомісії

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ вважає, що в майбутньому ЄС має посилити роль Президента Єврокомісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню дводенного засідання Європейської ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

«Я вважаю, що в майбутньому потрібно посилити роль Президента Єврокомісії», - сказав французький Президент.

Він зазначив, що це буде необхідно при зростаючій кількості комісарів для кращого управління Комісією.

Французький Президент також висловив думку, що під час обговорення таа ухвалення лісабонської угоди було зроблено помилку, коли лідери країн-членів ЄС вирішили зменшити кількість комісарів в Єврокомісії і відмовитися від принципа, згідно з яким кожна країна-член ЄС має бути представдлена в Комісії своїм комісаром. Він нагадав, що згідно з положеннями Лісабонської угоди може статися так, що країна залишитьсчя і без президентства в ЄС і ще й не буде представлена своїм комісаром в Комісії.

«Думаю, що це не правильно», - сказав Н.САРКОЗІ.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн - членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

Сьогодні лідери ЄС домовилися, що після того, як Лісабонська угода буде ратифікована всіма країхнами-членами ЄС, в тому числі Ірландією, яка має для цього провести повторний референдум, кожна країна буде представлена в Єврокомісії своїм коомісаром.