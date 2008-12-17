ЄБРР відкрив кредитну лінію в 50 млн. дол. Укрексімбанку
Гроші призначені на програму енергоефективності
Київ. 17 грудня. УНІАН. Сьогодні Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалила рішення про відкриття ”Укрексімбанку” (Київ) кредитної лінії на 50 млн. дол. Про це йдеться у прес-релізі українського банку, переданому УНІАН.
Згідно з наданою інформацією, цей кредит є продовженням фінансування загальної Програми енергоефективності в Україні, в реалізації якої ВАТ «Укрексімбанк» бере участь з квітня 2007 року.
Довідка УНІАН. ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» - кредитно-фінансова установа з 100% державним капіталом.
Активи банку на 1 жовтня ц.р. становили 34,713 млрд. грн., зобов`язання - 31,316 млрд. грн., власний капітал - 3,396 млрд. грн., статутний капітал - 2,063 млрд. грн.
Чистий прибуток ВАТ «Укрексімбанк» за підсумками 9 міс. ц.р. становив 508,81 млн. грн.
Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За даними на листопад 2008 р., він узяв зобов`язання щодо надання інвестицій на суму 3,97 млрд. євро в рамках понад 163 проектів.