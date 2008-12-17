ЄБРР відкрив кредитну лінію в 50 млн. дол. Укрексімбанку

Київ. 17 грудня. УНІАН. Сьогодні Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалила рішення про відкриття ”Укрексімбанку” (Київ) кредитної лінії на 50 млн. дол. Про це йдеться у прес-релізі українського банку, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, цей кредит є продовженням фінансування загальної Програми енергоефективності в Україні, в реалізації якої ВАТ «Укрексімбанк» бере участь з квітня 2007 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» - кредитно-фінансова установа з 100% державним капіталом.

Активи банку на 1 жовтня ц.р. становили 34,713 млрд. грн., зобов`язання - 31,316 млрд. грн., власний капітал - 3,396 млрд. грн., статутний капітал - 2,063 млрд. грн.

Чистий прибуток ВАТ «Укрексімбанк» за підсумками 9 міс. ц.р. становив 508,81 млн. грн.

Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За даними на листопад 2008 р., він узяв зобов`язання щодо надання інвестицій на суму 3,97 млрд. євро в рамках понад 163 проектів.