ЄС не пустив до себе куряче м`ясо з хлором із США

Брюссель. 19 грудня. УНІАН. Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС одностайно відмовилася від пропозицій поновити імпорт курячого м’яса з США, яке обробляється хлором.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 18 грудня на засіданні Ради.

«Американці можуть спокійно дезінфекувати іхню курятину хлором, ми ж не хочемо цього робити, і не будемо», - заявив міністр сільського господарства Франції Мішель БАРН’Є.

Його колега з Німеччини Ільзе АЙГНЕР додала, що в Європі зовсім інша філософія обробки курячого м’яса для боротьби із сальмонеллезом.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Єврокомісія запропонувала дозволити імпорт курячого м`яса із США, яке обробляється хлором.

Пропозиція Єврокомісії буда схвалена на підставі висновків Постійного комітету з питань продовольчого ланцюга і здоров`я тварин Єврокомісії.

Заборона на імпорт курячого м`яса, що пройшло обробку хлором, із США діє в ЄС з 1997 року.