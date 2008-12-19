В Європі створено нову організацію операторів мереж електропередач

Брюссель. 19 грудня. УНІАН. 42 оператори систем передачі електроенергії з 34-х країн Європи створили нову асоціацію – Європейську мережу операторів систем передачі електроенергії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, івдповідну угоду про створення мережі було підписано сьогодні.

Створення цієї асоціації відбулося напередодні схвалення рішення Радою ЄС та Європарламентом щодо так званого «третього електричного законодавчого пакету» - пакету пропозицій Єврокомісії з лібералізації ринку електроенергії та посилення ролі національних регуляторів.

Стіорення асоціації, вважають її учасники, дасть можливість посили співпрацю операторів в таких питаннях як координація діяльності систем та розвиток мережі ЛЕП з метою посилення інтеграції Європейського електроенергетичного ринку та забезпечення надійності роботи елекричних мереж.

Існуючі асоціації, такі як Союз з координації передачі електроенергії (UCTE) та Nordel (організація операторів систем електропередач північних країн Європи) будуть розпущені, а їхні завдання та функції будуть передані новій аосціації.

Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС висловив задоволення створенням нової асоціації.

«Покращуючи існуючу мережу, створюючи нову інфраструктуру та запроваджуючі нові технології ми сприятимемо транспортуванню електрики звідти, де вона виробляється, туди, де в ній є потреба», - заявив комісар.

Нова організація розпочне роботу вже на початку 2009 року, а повністю перебере на себе всі функції організацій, шщо існували до цього часу – в першій половині 2009 року.