В Іспанії з 2009 року мінімальна зарплата золсте на 4%

Брюссель. 26 грудня. УНІАН. Уряд Іспанії вирішив збільшити мінімальну зарплату на 4% з 2009 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі з посиланням на AFP, з 1 січня 2009 року мінімальна зарплата становитиме 624 євро проти 600 євро у 2008 році.

На сьогодні серед “старих” країн-членів ЄС Іспанія разом з Португалією, Грецією та Мальтою має найнижчу мінімальну зарплату.

Нинішній прем’єр-міністр Іспанії Хосе Луїс РОДРІГЕС САПАТЕРО пообіцяв підняти мінімальну зарплату до 800 євро до 2012 року.