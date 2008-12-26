В Іспанії з 2009 року мінімальна зарплата золсте на 4%
16:47, 26 грудня 2008Новини ЄС
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З 1 січня вона становитиме 624 євро
Брюссель. 26 грудня. УНІАН. Уряд Іспанії вирішив збільшити мінімальну зарплату на 4% з 2009 року.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі з посиланням на AFP, з 1 січня 2009 року мінімальна зарплата становитиме 624 євро проти 600 євро у 2008 році.
На сьогодні серед “старих” країн-членів ЄС Іспанія разом з Португалією, Грецією та Мальтою має найнижчу мінімальну зарплату.
Нинішній прем’єр-міністр Іспанії Хосе Луїс РОДРІГЕС САПАТЕРО пообіцяв підняти мінімальну зарплату до 800 євро до 2012 року.
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