”Нафтогаз” каже, що ”Молдовагаз” відбирає газ, призначений для Балкан

Київ. 5 січня. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» вимагає від ВАТ «Газпром» і ОАО «Молдовагаз» відновити відбір газу для Республіки Молдова за раніше узгодженою схемою.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що споживачі Республіки Молдова з незрозумілих причин і без узгодження з ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», починаючи з 1 січня 2009 року, почали споживання природного газу практично в повному обсягу з транзитного газопроводу «Ананьєв-Тирасполь-Ізмаїл», який частково проходить територією Республіки Молдова.

Таким чином, сумарна подача природного газу в південному напрямі країнам Балканського регіону – Румунії, Болгарії, Туреччині, Греції і Македонії - була зменшена на відповідний об`єм – близько 10 млн. куб. м на добу.

Зазначені спільні дії ВАТ «Газпром» та її дочірньої компанії ВАТ «Молдовагаз» вносять дестабілізацію в забезпечення країн Балканського регіону природним газом і призводять до необгрунтованих звинувачень української сторони як транзитера російського газу, наголошується в повідомленні.

НАК «Нафтогаз України» вимагає від ВАТ «Газпром» відповідної вказівки ОАО «Молдовагаз» відновити відбір газу за попередньо узгодженою схемою для Республіки Молдова зі штатних напрямів.

Водночас НАК «Нафтогаз України» вкотре нагадує, що у зв`язку з відсутністю в 2009 році «Технічної угоди», яка регламентує транзит російського природного газу територією України, надійна робота газотранспортних систем може забезпечуватися в оперативному режимі за узгодженістю дій диспетчерських підрозділів ВАТ «Газпром» і ДК «Укртрансгаз».

ДК «Укртрансгаз» готова приймати природний газ на кордоні Російська Федерація – Україна транзитними газопроводами при рівномірній їх завантаженості, зокрема, по газопроводу «Уренгой – Н.Псков» в обсязі не менш як 65 млн. куб. м на добу.

«Раптові і неузгоджені зміни об`ємів подачі газу на територію України з боку ВАТ «Газпром» є невиконанням російською стороною своїх контрактних зобов`язань перед європейськими партнерами», – говориться в повідомленні.

Як повідомлялося, ”Газпром” з 1 січня 2009 року припинив постачання газу до України через відсутність домовленості про ціну на газ і тарифної ставки на транзит. Російська монополія продовжує поставляти природний газ транзитом через Україну, і при цьому вважає незаконним використання українською стороною частини цього газу як технічного для забезпечення транспортування. На її думку, транзитний контракт продовжує діяти.

Водночас ”Нафтогаз України” наполягає, що за відсутності узгоджених умов транзиту має право направляти частину газу, що подається Росією на вхід української ГТС, для забезпечення його транзиту.

«Газпром» звинуватив Україну в несанкціонованому відборі за минулу добу (4 січня) 75 млн. куб. м газу, призначених для європейських споживачів.