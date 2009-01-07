Словаччина може відновити роботу своєї АЕС

Брюссель. 7 січня. УНІАН. Словаччина заявляє про можливість відновлення роботи АЕС, якщо і далі не отримуватиме російського газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі з посиланням на AFP, про це заявив сьогодні прем’єр-міністр країни Роберт ФІКО.

Він зазначив, що країна може відновити роботу тільким що закритої в рамках зобов’язань країни перед Євросоюзом АЕС в Ясловське Бохуніце, якщо постачання рсоійського газу не відновиться в найближчі дні.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу. 7 січня о 7-44 за повідомленням «Нафтогазу» Росія повністю припинила транзит газу через Україну.