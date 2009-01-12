Україна щороку дарувала Росії 4 млрд. дол. за газ

Київ. 12 січня. УНІАН. Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ наголосив, що міф про те, що Росія по-братньому, тобто «собі у збиток» допомагала Україні пільговими цінами на природній газ, не відповідає дійсності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це свідчить аналіз динаміки ціни російського газу для України, плати за транзит російського газу територією України та його зберігання в підземних газосховищах України. “Порівняння не на користь України, тобто на так званих пільгових цінах ми втрачали суттєво більше, аніж російські партнери”, - наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Так, Україна у 2007 році протранспортувала 112,1 млрд.м3 російського газу за тарифом 1,7 дол. за 1 тис.м3 на 100 км. Середньоєвропейський тариф становить близько 4,7 дол. У результаті лише в 2007 році Україна втратила 3,6 млрд. дол. Окрім того, за рахунок пільгової ціни для російських партнерів за послуги українських підземних газосховищах ми втрачаємо додатково ще близько 0,3–0,5 млрд. дол. щороку», – зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«З огляду на такий реальний стан речей стає зрозуміло, чому російські партнери усіляко намагаються уникнути підвищення до ринкового рівня тарифу за транспортування газу територією України. Адже додаткових 4 млрд. дол. платежів Україні для «Газпрому», який вже зазнає серйозних фінансових проблем, будуть не підйомними», – звернув увагу Уповноважений Президента України.