”Газпром” каже, що Україна блокує постачання газу

Київ. 13 січня. УНІАН. У ВАТ “Газпром” заявляють, що українська сторона блокує постачання російського газу європейським споживачам після того, як сьогодні зранку з боку Росії було відновлено прокачування газу.

Як повідомили агентству AFP у “Газпромі”, “в нинішніх умовах російська сторона не має фізичної можливості ефективно впливати на транзит газу через територію України”.

У російській компанії також заявили, що поінформували про це Європейську комісію.

“Газ не проходить через територію України, тому що це українська сторона не забезпечує його постачання європейським споживачам”, - заявив французькому інформагентству представник “Газпрому”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 січня, ВАТ «Газпром» відновив прокачування газу через газовимірювальну станцію ”Суджа”.

Водночас поінформоване джерело, близьке до НАК «Нафтогаз України», повідомило УНІАН, що Україна не відкрила транзитний газопровід у напрямку газовимірювальної станції (ГВС) «Суджа».

За словами джерела, той обсяг газу, який запропонував «Газпром» для прокачування через ГВС «Суджа», недостатній для його транспортування в тому напрямку, який пропонує «Газпром», відповідно, на даний момент російський газ не надходить у ГТС України.

У свою чергу, Єврокомісія повідомляє, що лише незначна кількість газу постачається з Росії у напрямку Європи.

Як заявила сьогодні представник Єврокомісії Піа АНДРІКІЕНЕ, “інформація, яку ми маємо, свідчить, що мало газу, або зовсім ніякого газу не постачається”.