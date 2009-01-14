Медведєв пропонує провести самміт споживачів і транзитерів газу

Москва. 14 січня. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ пропонує 17 січня провести в Москві саміт країн-споживачів і транзитерів російського газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ повідомив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністрами Словаччини, Болгарії і Молдови.

«Я пропоную провести саміт глав держав і урядів, які одержують газ з РФ або є транзитними державами, у Москві в суботу, 17 січня, цього року», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він вважає, що під час саміту можна було б розглянути низку питань: покласти край газовому конфлікту, сприяти ухваленню Україною необхідних технологічних рішень, а також розглянути питання про запобігання подібним конфліктам у майбутньому.

«Я маю на увазі, що ми не повинні ставати заручниками політичної ситуації, що складається в інших державах», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Це їх внутрішня справа, але ми всі перебуваємо сьогодні в заручниках тої системи влади, що там склалася», - сказав він.