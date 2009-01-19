Литвин прогнозує, що Україна ще створить газовий консорціум з РФ та ЄС

Київ. 19 січня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що Україна у майбутньому повернеться до питання створення газового консорціуму в форматі Україна-Росія-Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Але газовий консорціум я бачу в такий спосіб, щоб Україна мала доступ до газових родовищ Росії і могла б брати участь в їх освоєнні, і у транспортуванні газу безпосередньо Україною», - сказав голова ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, на сьогодні не потрібно відмовлятися від цієї теми і говорити про чийсь намір забрати в України ГТС. «А якщо ми будемо займатися лише політиканством, то ми залишимося сидіти на трубі без газу», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому, на думку В.ЛИТВИНА, заяви російських політиків щодо будівництва газопроводів в обхід України повинні стимулювати українську владу «до відходу від політичної зашореності».

Водночас голова ВР вважає, що Україна повинна «демонструвати економічний і політичний прагматизм» і виходити з того, що Росія має газ, а ми газотранспортну систему і потрібно робити все, щоб ГТС не тільки прокачувала газ, а щоб ми могли заробляти на його транзиті.

«Бо те, що відбулося за останній період, утвердило в думці європейську спільноту, що Україна свою політичну нестабільність перенесла і в економічну сферу. Оцінки щодо Росії ви також знаєте», - додав В.ЛИТВИН.