Зарплати працівників підприємств Польщі зросли за рік на 5,4%

Варшава. 19 грудня. УНІАН. Середня зарплата працівників підприємств у Польщі в грудні минулого року становила майже 3,420 злотих (1070 доларів за нинішнім курсом), що на 5,4% більше грудня 2007 року.

Як повідомив Державний комітет статистики Польщі, в порівнянні з листопадом минулого року заробітки в цьому секторі зросли на 3%.

За даними статистики, на підприємствах у грудні працювало 5,36 млн. осіб, що на 2,3% більше показників грудня 2007 року та на 0,6% менше показників листопада минулого року.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2008 року середня зарплата в Польщі зросла до близько тисячі доларів.

Минулого тижня відбулося чергове послаблення національної польської валюти – злотого - до валют.

Злотий зміцнювався останні кілька років, досягнувши піку наприкінці липня минулого року, коли долар можна було купити лише за 2,02 злотих.

Довідка УНІАН. У Польщі з 2009 року діють дві ставки оподаткування доходів фізичних осіб в залежності від розміру доходів.

18% від зарплати платять ті, хто заробляє до 7,13 тис злотих в місяць.

32% платять поляки з доходами понад цю суму.