”Газпром” може напряму продавати газ 25% підприємств України
16:49, 20 січня 2009Новини ЄС
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В "Газпромі" називають це свідченням партнерства з "Нафтогазом"
Москва. 20 січня. УНІАН. ВАТ «Газпром» отримав право обслуговувати до 25% ринку промислових споживачів України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.
«Газпром» через компанію «Газпромзбут Україна» матиме право обслуговувати до 25% ринку промислових споживачів України», - сказав він.
«Це важлива частина наших домовленостей, які відображають партнерські відносини НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром», - сказав він.
Кажучи про обсяг цього газу, А.МЕДВЕДЄВ наголосив, що це залежатиме від внутрішнього попиту.
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