”Газпром” може напряму продавати газ 25% підприємств України

Москва. 20 січня. УНІАН. ВАТ «Газпром» отримав право обслуговувати до 25% ринку промислових споживачів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

«Газпром» через компанію «Газпромзбут Україна» матиме право обслуговувати до 25% ринку промислових споживачів України», - сказав він.

«Це важлива частина наших домовленостей, які відображають партнерські відносини НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром», - сказав він.

Кажучи про обсяг цього газу, А.МЕДВЕДЄВ наголосив, що це залежатиме від внутрішнього попиту.