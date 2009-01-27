Євросуд з прав людини стягнув з України 20,5 млн. грн.

Київ. 27 січня. УНІАН. У 2008 році за рішеннями Європейського суду з прав людини з України на користь позивачів стягнуто 20,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Починаючи з 1997 року, відколи Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини, Європейський суд ухвалив близько 500 рішень, в яких визнав Україну такою державою, що порушувала права людини”, - зазначив міністр юстиції.

М.ОНІЩУК повідомив, що саме за такими позовами громадян лише у 2008 році Україна сплатила на виконання рішень Європейського суду з прав людини близько 20,5 млн. грн. Із них у середньому 5 млн. - на відшкодування моральної шкоди і 15 млн. грн. – на виконання рішень національних судів щодо безпосередньої вартості позовних вимог.

Міністр юстиції також констатував, що Україна є четвертою країною за кількістю скарг громадян, що надходять до Європейського суду з прав людини. За історію звернень до цього суду українці подали близько 8,5 тис. таких скарг.

Водночас, за даними М.ОНІЩУКА, перше місце за цим показником посідає Російська Федерація, друге – Туреччина, третє - Румунія.

“На жаль, українська судова система не перебуває у тому стані, щоб задовольнити суспільний інтерес стосовно ефективного і справедливого правосуддя”, - підсумував М.ОНІЩУК.