Польща повертатиме покупцям нових авто ПДВ

Варшава. 10 лютого. УНІАН. Польський уряд в рамках боротьби з економічною кризою планує ввести повернення податку на додану вартість покупцям нових автомобілів.

Як пише сьогодні газета Polska, 10 лютого Міністерство економіки проводить консультації з цього питання з Міністерством фінансів, які планується завершити до кінця березня.

За даними видання, ПДВ, яке в Польщі на автомобілі становить 22%, може отримати кожен, хто купить нову машину, а стару здасть на металобрухт.

Polska зауважує, що при середній вартості нового автомобіля близько 15 тисяч доларів можна зекономити 3 тисячі доларів.

За даними Polska, міністерство розглядає можливість виплат компенсації за купівлю нових автомобілів зі спеціального «ресайклингового» фонду, на рахунках якого нині є понад 350 млн. доларів. Фонд наповнюється за рахунок виплат за першу реєстрацію авто, який у Польщі складає близько 150 доларів.

Видання зазначає, що повернення податку або доплати ввели інші країни Євросоюзу, що вплинуло на пожвавлення автомобільного ринку.

За даними газети, у Німеччині за купівлю нового авто та здачу старого (мінімум 9-ти річного) на металобрухт можна отримати 2,5 тисячі євро доплати, в Італії держава доплачує покупцю нового авто 1,5 тисячі євро, у Франції - близько тисячі євро.