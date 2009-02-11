Міністр фінансів Австрії у Києві з`ясовував стан дочірніх банків

Київ. 11 лютого. УНІАН. В уряду Австрії не викликає побоювань діяльність дочірніх австрійських банків в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-канцлер, міністр фінансів Австрії Йозеф ПРЬОЛЛЬ після завершення переговорів з віце-прем`єр-міністром України Григорієм НЕМИРЕЮ сьогодні в Києві.

«Жодних сигналів, які мають будь-який негативний зміст, або побоювань відносно того або іншого австрійського банку у нас немає», - сказав Й.ПРЬОЛЛЬ.

Міністр фінансів Австрії зазначив, що метою його візиту до України є забезпечення діяльності дочірніх структур австрійських банків в Україні з надання фінансових послуг. «Загальна сума кредитів, які виділили дочірні структури австрійських банків в Україні, становить 10 млрд. євро, і питання погашення кредитів залежатиме від загальної економічної ситуації і рівня безробіття, що необхідно враховувати», - повідомив він.

Й.ПРЬОЛЛЬ також повідомив, що австрійський уряд підготував пакет заходів з підтримки національної банківської системи на загальну суму 100 млрд. євро, з яких 15 млрд. євро передбачається виділити для збільшення статутних капіталів банків, а 85 млрд. євро – на гарантування повернення вкладів населенню. При цьому Й.ПРЬОЛЛЬ зазначив, що така державна підтримка розрахована тільки для внутрішнього ринку.

«Якоїсь окремої допомоги для дочірніх компаній банківських структур в інших країнах ми не виділяли. Але виділена сума, звичайно, вплине на загальний стан австрійських банків та їх дочірні структури», - вважає міністр фінансів Австрії.