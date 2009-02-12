ЄС потребує координації в протидії економічній кризі

Брюссель. 12 лютого. УНІАН. Комітет з економічних та монетарних справ Європарламенту виступає за координацію у застосуванні планів стимулювання економіки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому 11 лютого на засіданні Комітету проекті доповіді Елізи ФЕРРЕЙРИ (група соціалістичних партій, Португалія) щодо плану Єврокомісії зі стимулювання економіки.

У документі депутати зазначили, що одним з пріоритетних завдань плану дій на європейському рівні має бути забезпечення мінімальних стандартів життя для всіх громадян ЄС. У зв’язку з цим, депутати закликають до схвалення адекватних та термінових заходів для підтримки ринку праці та соціального забезпечення громадян. При цьому, депутати виступають за узгодження Європейського пакту зайнятості для збереження робочих місць.

Комітет привітав ініціативу Єврокомісії щодо розширення витрат з Європейського соціального фонду та полегшення доступу до коштів Європейського фонду вирівнювання наслідків глобалізації. Депутати також висловилися за забезпечення доступу до кредитів для фізичних осіб та малого і середнього бізнесу.

Разом з тим, Комітет висловився за посилення ролі Європейського центрального банку в області моніторингу фінансової стабільності в єврозоні та нагляду за європейським банківським сектором.

Плани стимулювання банків повинні містити спеціальні умови стосовно монетарного стимулювання, надання кредитів, реструктуризації сектору та соціальної політики.

Крім того, депутати закликали до створення обов’язкових правил для національних урядів щодо консультацій між собою та з Європейською комісією перед схваленням рішень в області економічної політики.

Депутати також висловили стурбованість тим, що Європейський план стимулювання економіки передбачає витрату лише 30 млрд. євро з європейського бюджету проти 170 млрд. євро з бюджетів країн-членів, і виступають за нові ініціативи на європейському рівні з метою уникнення конфліктів ініціатив, схвалених на національному рівні.

У документі також висловлюється переконання в тому, що ЄС має проводити міжнародні переговори, зокрема, в рамках G20, Міжнародного валютного фонду та Форуму фінансової стабільності щодо запровадження нових правил для міжнародних фінансових ринків з метою посилення міжнародної систему нагляду.

Голосування за проект доповіді у сесійній залі Європарламенту заплановане на березень.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Єврокомісія запропонувала план стимулювання економіки в 2009 році, якій передбачає витрату додаткових 30 млрд. євро з бюджету ЄС та 170 млрд. євро – з бюджетів країн-членів для подолання негативних явищ, викликаних економічною кризою. Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) в цілому підтримала пропозиції Єврокомісії на своєму засіданні у середині грудня 2008 року.