Газовий конфлікт не позначиться на європерспективах України

Київ. 16 лютого. УНІАН. Віце-президент Єврокомісії Гюнтер ФЕРХОЙГЕН вважає, що газовий конфлікт з Росією не позначиться на європейській перспективі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ФЕРХОЙГЕН заявив сьогодні на прес-конференції в Києві після завершення переговорів з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Я не думаю, що ті проблеми, які виникли з поставками газу, можуть мати вплив на загальну картину. Ми задоволені тим результатом, який досягнутий. І ми повністю довіряємо уряду України у тому, що він забезпечить гарантії енергетичних поставок», - сказав Г.ФЕРХОЙГЕН.

При цьому віце-президент Єврокомісії підкреслив, що Євросоюз відкритий для тих країн, які мають реальне бажання інтегруватися. «Політика Європейського Союзу є абсолютно чіткою. Ми не є закритим клубом і не намагаємося зводити фортеці. Ми не закриті для інших європейських націй. Навпаки, європейські нації, які прагнуть приєднатися і відповідають умовам, можуть приєднатися до Європейського Союзу. У цьому й полягає політика відкритих дверей Євросоюзу. Ця політика застосовується, і вона працює», - підкреслив він.

У той же час Г.ФЕРХОЙГЕН зазначив, що термін приєднання будь-якої країни до Євросоюзу залежить від готовності до здійснення реформ, що необхідні для інтеграції.

«Щодо швидкості такого приєднання - все залежить від політичного і економічного процесів у потенційній країні-кандидаті. Все залежить від того, що робить країна, щоб приєднатися до цінностей ЄС, і що вона робить для того, щоб практично реалізувати ці європейські цінності, зокрема, у своєму законодавстві», - додав віце-президент Єврокомісії.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що європейська інтеграція залишається стратегічним напрямом політики українського уряду. «Український уряд робитиме все необхідне, щоб провести весь комплекс реформ, які відкривають для України шлях до Європейського Союзу», - сказала вона.