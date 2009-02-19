ЄС мав би розглянути можливість допомгти Україні

Київ. 19 лютого. УНІАН. Європейському Союзу слід розглянути можливість надання Україні фінансової допомоги.

Як повідомляє «Німецька хвиля», таку думку висловив президент Європейського банку реконструкції та розвитку Томас МІРОВ.

«Україна опинилася серед країн, які найбільше постраждали від світової кризи», - сказав Т.МІРОВ за підсумками свого триденного візиту до України.

За його словами, ЄБРР занепокоєний фінансово-економічною ситуацією в країні з огляду на зниження виробництва, девальвацію гривні, високу інфляцію та обмеження кредитів. У зв’язку з цим президент ЄБРР підкреслив важливість продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.