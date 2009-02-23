Качинський відвідає Львівщину

Львів. 23 лютого. УНІАН. 28 лютого Львівську область відвідає Президент Республіки Польща Лєх КАЧИНСЬКИЙ.

Польський лідер прибуде з нагоди 65-річчя вшанування пам’яті загиблих поляків у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

Як повідомлялося, село Гута Пеняцька, більшість населення якого складали поляки, було спалене гітлерівським каральним загоном 28 лютого 1944 року. У вогні згоріло 172 двори і більше 1 тис. громадян.