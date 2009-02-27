В Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань зайнятості, соціальних справ, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС

В ході засідання, міністри, зокрема, планують схвалити щорічний звіт про зайнятість та соціальний захист, обговорити проект рекомендацій країн-членам щодо політики зайнятості. Міністри також планують схвалити висновки щодо вільного руху робітників в ЄС, а також щодо кращого планування потреб ринку праці у фахівцях.

Дата проведення: 9 березня 2009 року Час початку: 10-00