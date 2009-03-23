Банки ЄС готові інвестувати ГТС України

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Європейські банки висловлюють готовність інвестувати проекти, пов’язані з модернізацією української ГТС, за умови проведення реформ енергетичного ринку в Україні.

Про це йшлося в ході Міжнародній інвестиційній конференції з модернізації української ГТС.

Зокрема, президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Філіп МАЙШТАДТ підкреслив, що даний проект є пріоритетним для ЄІБ, оскільки підвищує безпеку транзиту російського газу до Європи. Він підкреслив, що банк готовий фінансувати інвестиційні проекти з реконструкції ГТС, однак для цього Україна має виконати низку умов. Зокрема, держава має дати гарантії щодо готовності проведення реформ енергетичного ринку, а також питаннями модернізації ГТС має займатись незалежна організація, яка прозоро буде здійснювати всі фінансові операції.

«Потрібен автономний оператор, який би діяв на комерційній основі», - сказав Ф.МАЙШТАДТ.

Він також зазначив, що проект модернізації української ГТС було б доцільно проводити в декілька етапів, і першим етапом має стати оцінка, в якому стані перебуває українська ГТС і що для цього потрібно робити.

Перший віце-президент Європейського банку реконструкції та розвитку Валер ФРІМАН також наголосив на важливості проекту, пов’язаного з модернізацією ГТС. Він підкреслив, що декларація, яку сьогодні планується підписати, є першим кроком цього проекту.

«Це дорожня карта, яка вказує на те, яким шляхом необхідно йти, і ЄБРР є відданим партнером у цьому проекті», - сказав В.ФРІМАН, також підкресливши важливість проведення реформ в Україні в енергетичному секторі.

Представник Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР підкреслив, що Світовий банк вже співпрацює з Україною в енергетичному секторі. Так, на сьогодні в енергетичний ринок України вкладено 100 млн. доларів Світовим банком. Він підкреслив, що Світовий банк підтримує сьогоднішню ініціативу і бажає їй успіху.