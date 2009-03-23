Президент Єврокомісії закликає інвесторів допомагати Україні

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ закликає міжнародних інвесторів підтримати Україну в модернізації ГТС та забезпеченні прозорості енергетичного ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Президент Єврокомісії заявив сьогодні під час Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи.

«Я задоволений тим, що Україна сьогодні тут об’єднана в цілях і зобов’язаннях. Головне, що і Президент, і прем’єр-міністр об’єднані в імплементації декларації (спільна декларація, що буде підписана сьогодні між Україною, Єврокомісією та європейськими фінансовими інституціями – УНІАН), і комісія готова підтримати це. І я закликаю інвесторів також підтримати Україну», - сказав він.

Президент Єврокомісії наголосив, що газотранспортна система України є життєво необхідною енергетичною артерією для Європи, і перетворення її на ефективну та прозору – у спільних інтересах України та ЄС.

Ж.БАРРОЗУ також висловив задоволення тим, що Росія представлена на конференції на рівні міністра енергетики. Він зазначив, що Росія є ключовим енергетичним постачальником Європи, а Україна, при цьому, - важливим транзитером енергоресурсів.